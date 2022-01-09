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Serkay Tütüncü iç çamaşırlı pozuyla ilgili konuştu! "Çıplak değildim"

09.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumiyet dizisiyle ekrana gelen ve Burcu Özberk ile aşk yaşadığı iddialarıyla dikkat çeken Serkay Tütüncü iç çamaşırlı pozunu paylaşmıştı. Tütüncü hemen sildiği pozlar ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Serkay Tütüncü iç çamaşırlı pozuyla ilgili konuştu! "Çıplak değildim"

Son olarak Masumiyet’te İlker karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü digital için "Hayaller ve Hayatlar" projesi için çalışıyor. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Tütüncü setten zaman kalınca ise spor yapıyor.

Serkay Tütüncü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yarı çıplak pozunu paylaştı. Tütüncü'nün sosyal medyaya bomba gibi düşen yatak pozuna takipçilerinden "Yanlış yere attın!" gibi tepkiler gelmişti.

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Yakışıklı oyuncu bu pozu hemen silmişti.

Serkay Tütüncü yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildiSerkay Tütüncü yarı çıplak fotoğrafını paylaşıp sildi

Serkay Tütüncü konuyla ilgili "Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartılı olduğunu fark ettim. Çıplak değildim. Dediğim gibi, abartılı bulduğum için sildim" dedi.

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Burcu Özberk Serkay Tütüncü
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