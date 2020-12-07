Sermiyan Midyat: Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet ve çaba...

Bir süre önce sevgilisini dövdüğü haberleriyle gündeme gelen Sermiyan Midyat iş görüşmesi için gittiği Amerika'da gördükleri karşısında şoke oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sermiyan Midyat, insanların koronavirüse karşı gerekli tedbirleri almadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını belirterek, New York sokaklarında karşılaştığı manzarayı çektiği bir video ile anlattı. 46 yaşındaki oyuncu, havalimanında ateş ölçümü yapılmadığını dile getirerek, kafelerin, restoranların açık olduğunu ve insanların sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi.

Midyat, Amerika ve Türkiye'de alınan tedbirleri de karşılaştırdı. Oyuncu Sermiyan Midyat, açıklamasında "Linç edecekler olacaktır fakat Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği hassasiyet, emek, çaba ve gerçekten teşekküre ve takdire şayan" dedi.

Midyat, çektiği videoda şu ifadelere yer verdi: "Herkese Amerika New York'tan selamlar, sevgiler. Yaklaşık bir yıldır, pandemi başladığından beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi dolayısıyla Amerika'ya geldim ve Amerika'nın pandemi konusunda tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği Amerika'dan bahsediyoruz. Bakın herkes sokaklarda, kuaförler ve restoranlar açık, herkes dip dibe havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde alışveriş merkezlerinde, kafede bile ateş ölçülüyor. Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimize sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyah-beyaz diyen popülasyon çok fazla. Benim de biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım, övgüsü eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim.