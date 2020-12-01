Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakacağım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birlikte yaşadığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği öne sürülen oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.

Eşofmanları ile evden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Midyat, muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Ünlü oyuncu, darp iddiaları hakkında konuştu. Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip, "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun. Şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.

Midyat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Telefonumu bulan ya da çalan kişi oyuncu ağabeyim Serhat Midyat aracılığı ile bana ulaştı ve benden 200 bin TL istedi. Ben de "Arkadaşım telefonumun kaybolduğunu savcılığa bildirdim senin niyetin ne?" dedim.

Adam telefonu kapattı sonra bir baktım ki benim telefonumun içindeki özel bilgilerim, ses kayıtlarım, saç ektirirken özel fotoğraflarımı basına yollamış. Ben de geçtiğimiz haftadan itibaren bana ait özel çep telefonumun içindeki herhangi bir fotoğraf ya da bilgi için savcılıktan yayın yasağı getirttim.