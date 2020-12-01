MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakacağım

Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakacağım

01.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sermiyan Midyat: Kanıtlasınlar mesleği bırakacağım

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyat Midyat, önceki gün Cihangir'deydi. Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Birlikte yaşadığı sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği öne sürülen oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.

2887701_910839bc04c090d55960a727faa106d0_640x640

Eşofmanları ile evden çıkıp yakınlardaki bir kafeden kahve alan Midyat, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
2887701_05d34d55aaee76f466fed769f8f0fbe2_640x640

Ünlü oyuncu, darp iddiaları hakkında konuştu. Midyat, cep telefonu kaybolduktan sonra ortaya çıkan ses kayıtlarını işaret edip, "Kızın bütün şeyleri çıktı ortaya, Allah'a binlerce şükürler olsun. Şu mahkeme süreci de bitmek üzere vallahi adak adayacağım" dedi.

2887701_6c9404d1612e5e4f80ccb981f4bb5734_640x640

Midyat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Telefonumu bulan ya da çalan kişi oyuncu ağabeyim Serhat Midyat aracılığı ile bana ulaştı ve benden 200 bin TL istedi. Ben de "Arkadaşım telefonumun kaybolduğunu savcılığa bildirdim senin niyetin ne?" dedim.

Eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemiEski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Adam telefonu kapattı sonra bir baktım ki benim telefonumun içindeki özel bilgilerim, ses kayıtlarım, saç ektirirken özel fotoğraflarımı basına yollamış. Ben de geçtiğimiz haftadan itibaren bana ait özel çep telefonumun içindeki herhangi bir fotoğraf ya da bilgi için savcılıktan yayın yasağı getirttim.

2887701_10f2b8ed802da8aa1a7de536a8b1d99d_640x640

Telefonunun kaybolmasını "Her hayrın içinde bir şer, her şerrin içinde bir hayır vardır" diyerek yorumlayan oyuncu, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusu üzerine şu şekilde cevap verdi:

Yok hiç öyle bir algı yok. Geçenlerde hayır mı, şer mi bilmiyorum telefonum kayboldu. Biz şer derken başka bir şeye dönüştü. Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikayesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım.

2887701_bf84ce5a8b7fbaa61e98fc9a4cc91001_640x640

8 yıl hapis istemiyle yargılandığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Midyat, "Her ikimiz de aynı suçlarla yargılanıp her ikimiz de aynı cezayı aldık. Yok öyle 8 yıl falan. Kimseye kinim yok, Allah herkesin yolunu açık etsin" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi?MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi?
Tecavüzcü için şok karar! Sonu öyle olmasınTecavüzcü için şok karar! Sonu öyle olmasın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Edirne'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

İlginizi Çekebilir

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Hanife aşka geldi! Canlı yayında...

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Diğer Haberler

MasterChef Uğur neden elendi? MasterChef Uğur ne paylaştı? MasterChef Uğur kaç yaşında?

MasterChef Uğur neden diskalifiye edildi?

Gökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklaması

Gökçe Bahadır'dan Kerem Tunçeri açıklaması

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Beğeni yağdı

Anne olmuştu! Paylaşımına beğeni yağdı

Doğum günü için kuralları çiğneyen Rita Ora'nın partisini polis bastı

Kuralları hiçe sayıp parti verince... İşte aldığı ceza

Karantina yaramadı! Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı

Karantina yaramadı! Büyük aşk bitti

Son Dakika... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

EDHO ekibinden 3 çalışana otelde tecavüze kalkıştılar! Dehşet görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.