Sertab Erener'e Karadeniz turnesinde yoğun ilgi!

Sertab Erener'in, Kerki ve Solfej ile gerçekleştirdiği Karadeniz turnesi başladı. Turnenin ilk durağı olan Trabzon'da hayranları Sertab Erener'e büyük ilgi gösterdi. Sanatçı, biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Trabzonlular tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Karadeniz turnesine Trabzon'dan başlayan Sertab Erener, konserde dünden bugüne en sevilen şarkılarını ve son single'ı 'Belki Dönerim' i seslendirdi. Müzikseverlerin ilgi ve beğeniyle takip ettiği

konserde sesi ve yorumuyla olduğu kadar şıklığıyla da göz dolduran Sertab Erener, yine kendine hayran bıraktı. Erener, Trabzon'dan sonra Samsun ve Ordu'da sahneye çıkacak.



