Sertab Erener, Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan 'İyiliğe Ninniler'

"İyiliğe Ninniler' projesinin lansmanı önceki akşam gerçekleştirildi. Etkinliğe, proje kapsamında hazırlanan ninni albümündeki şarkıları seslendiren Sertab Erener'in yanı sıra firmanın marka elçileri olan ve Erener'e iki şarkıda eşlik eden Öykü Karayel-Can Bonomo çifti de katıldı.

Sertab Erener, ayrıca proje kapsamında okuduğu ikonik "Dandini Dandini Dastana" ninnisini loş ışıklar altında orkestrası ile birlikte etkinlik katılımcıları için seslendirdi.

Pişik önleyici merhemiyle bebeklerin esenliğini ve uyku kalitesini artırmayı hedefleyen marka, "İyiliğe Ninniler" projesi kapsamında bebeklere uykusunda eşlik eden ninnileri Sertab Erener'in seslendirdiği bir ninni albümü hazırladı.

Albümde yer alan ninnilerin sözlerinde empati, eşitlik, kapsayıcılık gibi değerleri güçlendirmek için küçük değişiklikler yapılırken, ninnilerin tamamı melodilerine sadık kalınarak, yeniden yorumlandı. Dijital platformlar üzerinden ücretsiz ve herkesin erişimine açık olarak yayınlanan albümün tüm dijital dinleme gelirleri AÇEV'in Anne ve Baba Destek Programları için bağışa dönüşecek.

"BU PROJENİN PARÇASI OLMAK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Sertab Erener, projeyi, "Ninniler kültürel gelişim ve müzikal miras açısından çok değerli eserler. Yazı bulunmadan önce dahi bebekler ninniler eşliğinde uyuyordu. Bu zamansız eserleri yeniden yorumlayarak, bebeklerin bu ninnileri benim sesimden dinleyeceği bir çalışma yapmak dünyada bırakmak istediğim izle de doğru orantılı. Ayrıca değişen dünyanın gerçeklerine de uygun olarak düzenlenmeleri fikrine ilk başından itibaren çok sevdim. Bu projenin bir parçası olmak, ebeveynlerin ve bebeklerin hayatında her anlamda iyiliğe odaklanan böyle bir çalışmaya katkı sağlamak beni çok mutlu ediyor. Ninnilerin keyifle dinleneceğini umuyorum." sözleriyle değerlendirdi.



