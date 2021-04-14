Sertaç Şanlı'nın hayali Avrupa Ligi şampiyonluğu

"Avrupa Ligi'nde en büyük hedefimiz şampiyonluk. Geçen sene çok talihsiz bir şekilde lig bitirildi ama bunu kabul ettik. Sezon başında bunu kabul edemiyorduk ama şimdi kabul etmiş bulunuyoruz. Sene başında bizimle ilgili çok olumsuz konuşuluyordu. Şimdi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriyorlar. Bu tabi ki çok güzel bir şey. Ancak biz bilinçli şekilde ilerliyoruz. Öncellikli hedefimiz play-off'u geçip, sonra Dörtlü Final'de başarılı olarak şampiyonluğa ulaşmak. Doğrudan şampiyonluğa konsantre olursak, play-off'ta da hüsrana uğrayabiliriz. Önce play-off'u geçmemiz lazım. Adım adım gidersek bizim için daha faydalı olur"

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, "Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak inanılmaz bir duygu olur. Çünkü ben basketbola burada başladım. Böyle bir şeye katkı verebilirsem daha da mutlu olurum" dedi.

Sertaç Şanlı, kariyer planlamasını şu an bir tarafa bıraktığını vurgulayarak, "Amacım sezonu sağ salim, şampiyonlukla bitirmek. Hayalim o yönde. Anadolu Efes ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamak inanılmaz bir duygu olur. Çünkü ben basketbola burada başladım. Böyle bir şeye katkı verebilirsem daha da mutlu olurum. Kariyer planlamam sezon sonunda düşünülecek bir şey" ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Sertaç Şanlı, "Şampiyonluk yarışında karşımıza kim gelirse ona göre oyunumuzu oynayacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah da kupayı kazanacağız. Barcelona ve Milano çok yatırım yaptı. Fenerbahçe Beko ve Bayern Münih çok iyi oynuyor" diye konuştu.

"MAÇ OYNADIKÇA KENDİME GÜVENİM ARTTI"

Sertaç Şanlı, sezon başında maçlarda fazla süre bulamadığını ancak daha sonra başantrenör Ergin Ataman'ın kendisine ilk 5'te görev verdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maç oynadıktan kendime güvenim arttı. Yaptıklarımı gördüklerinde takım arkadaşlarımın bana olan güvenleri arttı ve daha çok top vermeye başladılar. Performansımda bunun da etkisi var. Onlara da teşekkür ediyorum. Micic ya da Larkin'in verdiği topları bitiremezsen bir daha gözleri seni aramaz. Pozisyonu bitiremediğin zaman daha çok şuta kaymaları gerekiyor. Kendime güvenim arttıkça bunun oyuna da etkisi oldu. O yüzden hem Ergin Ağabey hem de takım arkadaşlarıma bana güvendikleri için teşekkür ediyorum."