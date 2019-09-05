MAGAZİN

Sertap Erener sinirden köpürdü! 'Çıplaklık ayıp değildir'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

Sertap Erener, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konseri için hazırlattığı sinevizyon sansüre uğrayınca 'Çıplaklık ayıp değil' diyerek tepki gösterdi.

Sertap Erener sinirden köpürdü! 'Çıplaklık ayıp değildir'

Birbirinden ünlü isimler Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser vermeye başladı. Usta isim Sertap Erener de geçtiğimiz gece Harbiye'de sahne almak için çıktığı sırada yaşadığı tatsız durumu kendisini izlemeye gelenlerle paylaştı.

Sertap Erener'in Harbiye konseri için hazırlattığı sinevizyon 'Kadın göğsü' görünüyor diyerek sansüre uğrayıp, kesildi. Bu durumu fark eden Sertap Erener, sahnede durumu anlatarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sanat sansürle hiçbir zaman kapatılamaz. Çıplaklık ayıp değildir, buradaki şey ayıptır. Çok sinirlendim ve derin bir yara aldım paylaşmak istiyorum.

Özellikle sanatta sansüre karşıyım. Bir kadının memesi görünüyor diye filmi kesmek felaket"

Sertap Erener'e ünlü isimlerden de destek gelirken Hadise, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

hadise-acikgoz-Xytw.jpg

Hadise, "Sansürün ve yasakların her zaman karşısındayım! Sertab Erener'in Harbiye konserinde göstermek için hazırladığı video üzerinden maruz kaldığı sansür için çok üzgünüm" notunu paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Sertap Erener sinevizyon Harbiye Açıkhava Sahnesi

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