Sertrans Logistics'ten 4,5 milyon avroluk e-ticaret deposu yatırımı

İSTANBUL (AA) - Sertrans Logistics, yurt içi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Hadımköy'de 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı.

Sertrans Logistics'ten yapılan açıklamaya göre, 2023'te Türkiye'nin en büyük e-ticaret lojistiği firması olmayı hedefleyen şirket, büyüme stratejisi kapsamında yatırımlarına devam ediyor.

Küresel salgın döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar'da 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı.

Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle şirketin toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı.

2 yılda yaklaşık 20 milyon avro depo yatırımı yapmaya hazırlanan Sertrans Logistics, 2 bin kişinin üzerinde bir ek istihdam yaratacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, yeni deponun yaklaşık 2 milyon adet ürün stok kapasitesine sahip olacağını belirterek, yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

Keleş, gelecek yıl için 15-17 milyon avroluk bir yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını aktararak, bu yatırımların Sertrans'ı 2023 hedefine götüreceğini aktardı.

