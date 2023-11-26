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Servet değerinde teklif geliyordu... Hasan Can Kaya 20 milyon TL'lik aracıyla gecelerde...

26.11.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Konuşanlar programıyla Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya programın her bölümüyle adından söz ettiriyor. Hasan Can Kaya son olarak 20 milyon TL değerindeki aracıyla gecelerde yakalandı. Acun Ilıcalı ünlü komedyene servet değerinde teklif yağdığını açıklamıştı.

'Çok Aşk' filmindeki rol arkadaşı Büşra Pekin ile aşk yaşadığı iddialarıyla sık sık magazin gündemine gelen Hasan Can Kaya bu iddiaları her fırsatta yalanlıyor.

"Büşra'nın enerjisi her gün değişiyor. Aşk konusunda da Büşra bir açıklama yaptı. Öyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir zaman olmadı da" diyen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına da ilgi yoğun.

Her programı olay olan ünlü komedyen Posta'nın haberine göre; önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

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20 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Hasan Can Kaya, basın mensuplarına, "Yanımda da kimse yok" diyerek göndermede bulundu.

TEKLİF YAĞIYORDU

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" açıklamasıyla dikkat çekmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Büşra Pekin
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