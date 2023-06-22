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Servet Operasyonu konusu nedir? Servet Operasyonu oyuncuları kimler? 22 Haziran Kanal D yayın akışı

22.06.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Servet Operasyonu filminin konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan film, aksiyon severlerin oldukça ilgisini çekecek. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Amerikan yapımı filmin başrolünde Jason Statham bulunuyor. Peki, Servet Operasyonu konusu nedir? Servet Operasyonu oyuncuları kimler? 22 Haziran Kanal D yayın akışı

Servet Operasyonu konusu nedir? Servet Operasyonu oyuncuları kimler? 22 Haziran Kanal D yayın akışı

Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncularıyla aksiyon severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu akşam televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanan Servet Operasyonu filminin detayları araştırılıyor. İşte kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza ve Cary Elwes gibi isimleri barındıran Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları ve 22 Haziran Kanal D yayın akışı...

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

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SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

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SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Servet Operasyonu filmi çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başladı. Filmin çekimleri Ocak 2021'de Türkiye'de, Antalya şehrinde başladı ve ikili, özel davetle Atlas Sineması'nın açılışına katıldı.

22 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu

22:30 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu

00:45 (Yabancı Sinema) Amerikan Savaş Gemileri

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