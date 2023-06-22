Servet Operasyonu konusu nedir? Servet Operasyonu oyuncuları kimler? 22 Haziran Kanal D yayın akışı

Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncularıyla aksiyon severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu akşam televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanan Servet Operasyonu filminin detayları araştırılıyor. İşte kadrosunda Jason Statham, Aubrey Plaza ve Cary Elwes gibi isimleri barındıran Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları ve 22 Haziran Kanal D yayın akışı...
Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.
Jason Statham - Orson Fortune
Aubrey Plaza
Bugzy Malone
Josh Hartnett - Danny Francesco
Cary Elwes - Nathan Jasmine
Hugh Grant - Greg Simmonds
Lourdes Faberes - Emilia
Max Beesley - Ben Harris
Eddie Marsan - Knighton
Kaan Urgancıoğlu - Casa
Servet Operasyonu filmi çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başladı. Filmin çekimleri Ocak 2021'de Türkiye'de, Antalya şehrinde başladı ve ikili, özel davetle Atlas Sineması'nın açılışına katıldı.
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu
22:30 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu
00:45 (Yabancı Sinema) Amerikan Savaş Gemileri