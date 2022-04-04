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Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı kim?

04.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı kimdir sorusuna yanıt aranıyor. TFF'de Nihat Özdemir'in istifasının ardından yeni görevlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Özdemir'den boşalan koltuğa Servet Yardımcı oturacak. Peki; Servet Yardımcı kimdir?

Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı kim?

Servet Yardımcı kimdir, kaç yaşında, nereli? TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevinden istifa eden Nihat Özdemir yerine Servet Yardımcı atandı. Yardımcı'nın kim olduğu ise merak edilmeye başlandı.

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. bir dönem Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu.

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Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

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Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.

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