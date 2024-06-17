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Serveti çok konuşulan Acun Ilıcalı soluğu Alaçatı'da aldı! Sürat teknesiyle deniz turu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 11:12
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100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı, Alaçatı'da arkadaşlarıyla keyif yaptı. Ilıcalı'nın pahalı sürat teknesiyle keyif yaptığı anlar dikkat çekti.

Serveti çok konuşulan Acun Ilıcalı soluğu Alaçatı'da aldı! Sürat teknesiyle deniz turu

100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı ne yapsa adından söz ettiriyor. Aylık gelirini bilmediğini söyleyerek gündeme gelen Ilıcalı sürat teknelerine ve motorlara olan ilgisiyle de tanınıyor.

55 yaşındaki Acun Ilıcalı, son olarak geçtiğimiz gün Çeşme Alaçatı'da sürat teknesinde objektiflere takıldı. Milliyet'in haberine göre; Ilıcalı, teknesiyle dostlarını alarak deniz turuna çıktı.

Ekran Alıntısı

Survivor programının bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Acun Ilıcalı, koyda denize girdikten sonra akşam üzeri bir plaja giderek yemek yedi.

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"HİÇ PARAM YOKKEN YİNE MUTLUYDUM"

Ilıcalı, "Mutluluğu zengin olmakta aramayın. İnşallah herkes daha iyi standartlarda yaşar. Ben bu işin dibini de zirvesini de gördüm" diyerek gündeme gelmişti. Ilıcalı şunları söylemişti:

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"Hiç param yokken yine mutluydum. Arkadaşlarımın bana davranış şekliyle güzel bir hayat yaşadım. Ekonomik olarak belli bir standarda ulaştığınız zaman daha mutlu olabiliyorsunuz. Ancak 'zengin olayım mutlu olayım' amacı çok yanlış. Ev senin olunca illa mutlu olmayacaksın, kirada da mutlu olabilirsin. Para mutluluk getirmez ama az para mutluluk getirir. Kendi mutluluğunu kendi dünyanda kur, tavsiyem bu."

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Acun Ilıcalı
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