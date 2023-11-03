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Servetiyle gündem olan Zehra Güneş reklam yüzü oldu! Makyajlı hallerine yorum yağdı

03.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu arasında yer alan Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak bir markanın reklam yüzü olan Güneş makyajlı haliyle dikkat çekti.

Servetiyle gündem olan Zehra Güneş reklam yüzü oldu! Makyajlı hallerine yorum yağdı

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Zehra Güneş kariyerindeki başarılı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Dünyanın en zengin 20 kadın voleybolcusu arasında yer alan Zehra Güneş, 4 milyon dolar servetiyle adından söz ettirdi.

Zehra Güneş son olarak bir makyaj markasının yüzü oldu.

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Sosyal medyada tarzıyla da adından söz ettiren başarılı voleybolcu "Beni ben yapan tüm renklerime; duygularıma, hayallerime ve tutkularıma sahip çıkmaktan ve cesurca göstermekten hiçbir zaman vazgeçmedim! Hem sahada hem de günlük hayatımda, bakışlarımı cesurca ve özgürce öne çıkarmayı seviyorum" paylaşımıyla pozlarını paylaştı.

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Zehra Güneş'in o hallerine "Zaten bebek gibisin", "Her halin çok güzel", "Makyajsız da güzelsin", "Güzelliğine cila olmuş" yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

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