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  4. Şeyma Subaşı ilk defa çamaşır makinesi kullandı! Sosyal medyanın diline düştü

Şeyma Subaşı ilk defa çamaşır makinesi kullandı! Sosyal medyanın diline düştü

03.11.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve evliliği kısa sürüp boşanan Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz partiden partiye koşmaya başladı. Subaşı son olarak bir hazırlık anında çamaşır makinesi kullanmaya çalıştı ve dalga konusu oldu.

Acun Ilıcalı'yla boşandıktan sonra yaptığı her hareketle gündem olan Şeyma Subaşı gerek özel hayatı gerekse paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda bir ayrı bir barışık olduğu büyük aşkı Meedo'yla evlenen Şeyma Subaşı bu aşka da aradığını bulamadı ve şiddet iddiasıyla evliliğini kısa sürede bitirdi.

Partiden partiye koşan ünlü isim ilk defa çamaşır makinesi kullanma deneyimi yaşadığını söyleyerek o anları paylaştı.

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Çamaşır makinesini kullanmaya çalışan, kapağı açmak için büyük mücadele veren Şeyma Subaşı hızlıca sosyal medyanın da diline düştü. Kimi "Rol yapıyor" dedi kimi ise "Çamaşır makinesiyle tanışıyor" yorumunda bulundu.

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Şeyma Subaşı'nın o hallerine "Kız tek parça için makine mi çalıştırılır" yorumları da gecikmedi.

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Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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