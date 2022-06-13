Ses, harf ve alfabe nedir? Türkçe alfabedeki harfler kitap ve el yazısında nasıl yazılır, kodları nelerdir?

Alfabedeki harfler kitap ve el yazısında farklılıklar gösterse de o alfabeyi bilen herkes, bu harfleri okuyabilir. Ayrıca harflerin sözlü iletişimde karışıklıklara yol açmadan doğru aktarılmasını sağlamak için çeşitli kodlamalar kullanılmaktadır.

Ses Nedir?

Ses, dilin işlev gören en küçük birimi olan bir çeşit enerjidir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sayesinde oluşan ses, maddesel ortamda dalgalar halinde yayılmaktadır. Ses üreten her şey “ses kaynağı” olarak adlandırılır ve canlılar, işitme organlarıyla bu titreşimleri algılarlar.

Harf Nedir?

Seslerin yazıya dönüşmesi için kullanılan semboller harf olarak isimlendirilmektedir. Sözleri yazmaya yararlar. Seslerin dilin temelini oluşturduğu gibi harfler de yazının temelini oluşturur. Tarihsel süreçte pek çok farklı sembol, sesi yazıya dönüştürmede kullanılmıştır ve kimisi unutulurken kimisi günümüze kadar gelişerek gelmeyi başarmıştır.

Alfabe Nedir?

Yazı sistemleri sesi, heceyi veya kelimeyi köken alarak oluşturulurlar. Alfabe, sözleri yazıya dönüştürmek için kullanılan harflerin tamamını kapsayan, o dile ait semboller bütünüdür. Yani alfabe, sesi temel alan yazı sistemidir. Türkçede kullanılan güncel alfabe Latin alfabesinden köken alır. Türkçe alfabe harfleri 29 adettir ve bunların 8’i ünlü, 21’i ünsüz harfler olmak üzere ayrılır.

El Yazısı ile Kitap Yazısının Farkı Nedir? El Yazısı Neden Kullanılır?

Alfabedeki harflerin el yazısı ile yazılışı, kitap yazılışından farklılıklar gösterir. El yazısı, diğer bir adıyla bitişik el yazısı kelimeleri kesintisiz hareketlerle yazmayı sağlar. Kitap yazısında ise kesintisiz bir görüntü yoktur, harfler birbirleriyle birleşik değillerdir.

El yazısının yararları şu şekilde sıralanabilir:

• Daha hızlı yazılır.

• Yazarken kazanılan bu hız düşünmeye aktarılır ve yazma ile düşünme arasında kopmaz bir bağlantı oluşturur.

• Düşünmeyi geliştirir.

• Okuma becerilerini geliştirir; akıcılık ve dikkat kazandırır.

• Çocukların psikomotor gelişimleri için önemlidir. El ve parmakların koordinasyonlu hareketlerini sağlar.

Türkçe Alfabedeki Harflerin Kodları Neler?

Harf kodları, harflerin konuşma esnasında daha rahat anlaşılmasını sağlamak için kullanılırlar. Fonetik Alfabe olarak da adlandırılmaktadır. Bir kelimedeki harflerin karşı tarafa söylenirken kodlanmasıyla ortaya çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilecektir.

TSE onaylı Türk Kodlama Sistemi, TDK tarafından oluşturulmuştur. Kodlama kullanan kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en yaygın kullanılan kodlamalar belirlenmiştir. Türkçe alfabedeki harflerin kodlarını genellikle şehir isimleri oluşturmaktadır ve şu şekilde bir sistem ortaya çıkmıştır:

• A: Adana

• B: Bolu

• C: Ceyhan

• D: Denizli

• E: Edirne

• F: Fatsa

• G: Giresun

• Ğ: Yumuşak ge

• H: Hatay

• İ: İzmir

• I: Isparta

• J: Jandarma

• K: Kars

• L: Lüleburgaz

• M: Muş

• N: Niğde

• O: Ordu

• Ö: Ödemiş

• P: Polatlı

• R: Rize

• S: Sinop

• Ş: Şırnak

• T: Tokat

• U: Uşak

• Ü: Ünye

• V: Van

• Y: Yozgat

• Z: Zonguldak

