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  4. Ses kaydı ortaya çıktı, Lionel Messi için soyunma odasında söylenen sözleri duyanlar inanamadı!

Ses kaydı ortaya çıktı, Lionel Messi için soyunma odasında söylenen sözleri duyanlar inanamadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.04.2024 18:18
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Inter Miami'nin yıldız ismi Lionel Messi son dönemde yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Lionel Messi ile ilgili şok ses kaydı ortaya çıktı. Rakip takım antrenörü, Arjantinli yıldıza dair inanılmaz sözler söyledi. İşte detaylar...

Inter Miami'nin CONCACAF Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde Monterrey ile oynadığı maçın ardından Luis Suarez, Jordi Alba ve Tata Martino ile birlikte rakip oyuncular ve antrenörlerle kavgaya karıştı.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

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Soyunma odası tünelinde yaşanan olaylarla ilgili ortaya bir ses kaydının çıktığı öğrenildi. FOX Sports MX aracılığıyla sızdırılan ses kaydında Monterrey Yardımcı Antrenörü Nico Sanchez'in şunları söylediği aktarıldı: "Cinli cüce (Messi) ele geçirilmişti. Şeytan gibi bir yüzü vardı. Yumruğunu yüzümün yanına koydu ve 'Sen kim olduğunu sanıyorsun?' dedi. Ama ona bakmadığım, gözlerimi kaçırdığım ve karşılık vermediğim için işler daha da kötüye gitti."

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