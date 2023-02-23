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Sesini kuzenlerine duyurarak enkazdan kurtuldu

23.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki evleri depremde yıkılan ve kuzenlerine sesini duyurup enkazdan 7,5 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki Mahinur Yavuz, tedavisinin ardından bir an önce sevdiklerine kavuşmak istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaralanan ve Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Mücahitler ek binasına getirilen 378 depremzededen 337'si taburcu edildi, 22'si başka illere gönderildi, 19'unun ise tedavisi sürüyor.

Hastanedeki depremzedeler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Enkazdan yaralı kurtulan 14 yaşındaki Mahinur Yavuz, Kahramanmaraş'ta Binevler Mahallesi'nde yaşadığını, 7,7 büyüklüğündeki depremde aile olarak enkazda kaldıklarını belirtti.

Yaklaşık 7,5 saat sonra kurtarıldığını ifade eden Yavuz, "Kuzenlerimin sesimi duymalarının ardından onların çabalarıyla enkazdan kurtuldum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Enkaz altında çok gerildim. Kuzenlerimin sesini duyunca mutlu oldum, rahatladım. Umudumu kesmedim. Vücudumda kırıklar vardı ve canım çok yanıyordu. Enkazdan kurtulmak biraz uzun sürdü. Enkazda en çok annemi düşündüm çünkü benden önce hastaneye gitmişti." dedi.

Yavuz, bir an önce tedavisinin tamamlanmasını ve sevdiklerine kavuşmayı istediğini söyledi.

"DEPREMDE EŞİMİ KAYBETTİM"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yaralanan Türkmen Necvo İbiş ise 6 saat enkazda kaldığını belirtti.

Kurtarılmayı beklemenin çok zor olduğunu vurgulayan İbiş, "Kardeşlerim sesimi duyup arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla beni kurtarmaya çalıştı. Depremde eşimi kaybettim, çok üzgünüm. Bir oğlum da hastanede, tedavisi sürüyor. Benim de tedavim devam ediyor. Şu an iyiyim. Bir an önce iyileşip oğluma kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

Adıyaman'da depreme yakalanan ve 6 saat enkazda kalan 51 yaşındaki Zahide Çakmak da depremde eşini ve bir çocuğunu kaybettiğini, kendisi ve oğlunun tedavilerinin hastanede sürdüğünü, depremde çok korktuklarını kaydetti.

"EKİBİMİZİN ÇABALARIYLA ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK"

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Mehmet Vakıf Keskinbıçkı ise hastanelerinin ana binası hasar gördüğü için yaralı ve hastalara Mücahitler ek binada tedavi hizmeti verdiklerini belirterek, "Şu an 19 depremzedenin tedavisi sürüyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren çok yoğun mesai harcandı. Tüm ekibimizin çabalarıyla zorlukların kolaylıkla üstesinden geldik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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