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Sessiz sedasız boşanmıştı... Seren Fosforoğlu silikon taktırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 13:06
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Yeşilçam yıldızlarından Enis Fosforoğlu'nun kızı oyuncu Seren Fosforoğlu, estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Göğüslerine silikon taktıran Fosforoğlu, ilk pozunu hastane odasından paylaştı.

Sessiz sedasız boşanmıştı... Seren Fosforoğlu silikon taktırdı

Merhum sanatçı Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, işadamı Kaan Önal’la 2020 yılında evlenmiş ve geçtiğimiz sene sessiz sedasız boşanmıştı.

Ünlü oyuncu şimdi de yaptırdığı estetikle gündem oldu. Seren Fosforoğlu, güzellik için bıçak altına yatan ünlüler arasına girdi.

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HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Göğüslerine silikon taktıran Seren Fosforoğlu hastane odasından paylaşım yaptı ve "Bu yaştan sonra kısmetmiş... Kendim istediğim bir şeyi yaptım sonunda" ifadelerini kullandı.

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'HERKESİN VARDI...'

Haberturk'te yer alan habere göre; Seren Fosforoğlu "Yılladır istiyorum ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Herkesin vardı, bir benim yoktu. Kendimi iyi hissetmek için yaptırdım." dedi.

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