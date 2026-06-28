Jülide Kural'ın tabutun başında zor anları: Bırakmak istemiyorum...

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanırken salonda duygusal anlar yaşandı. Kadir İnanır'ın cenaze töreninde konuşan 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural “Şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki, kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz" diyerek bir konuşma yaptı.

Kadir İnanır'ın vasiyetini de açıklayan Kural tören sonrasında ise tabutun başına geldi. Hayat arkadaşına son görevini yerine getiren Kural tabuta karanfiller koydu.

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Kadir İnanır'ın tabutunu bir an olsun bırakmayan Jülide Kural ayakta durmakta zorlansa da gitmek istemedi.

Jülide Kural tabutu tutarak "Ben bırakmak istemiyorum" diyebildi yalnızca. O anlarda taziyeleri de kabul eden Kural'ın hayat arkadaşına bu vedası yürekleri dağladı.