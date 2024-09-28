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  4. Set çalışanı Yener Yalçın yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı!

Set çalışanı Yener Yalçın yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı!

28.09.2024 13:20
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
28.09.2024 13:20
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Dizi ya da film çekimleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan TikTok fenomeni Yener Yalçın, yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini bir örnekle paylaştı.

Dizi ve filmlerde bazı sahnelerin nasıl çekildiğini, soyunma, öpüşme, ağlama ya da kaza sahnelerinin kamera arkasını hep merak ederiz. Set çalışanı Yener Yalçın da TikTok'ta bir süredir sektörle ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerini aydınlatıyor. Daha önce birçok soruyu yanıtlayan fenomen şimdi de yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.

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Birçoğumuz gerçekten yağmur yağdığı anlarda sahnelerin çekildiğini düşünsek de gerçek aslında hiç öyle değil. Yalçın, yayınladığı videoda yağmur sahneleri için bir fıskiye sistemi kurulduğunu anlattı.

Ekran görüntüsü 2024-09-28 124500

Ayrıca Yalçın, bıçaklanma sahneleri için "Bıçak da kan da sahte. Hava pompasıyla bir sistem yapılmış ve kan o şekilde fışkırıyor. " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur dizi
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