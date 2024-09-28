Set çalışanı Yener Yalçın yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı!

Dizi ve filmlerde bazı sahnelerin nasıl çekildiğini, soyunma, öpüşme, ağlama ya da kaza sahnelerinin kamera arkasını hep merak ederiz. Set çalışanı Yener Yalçın da TikTok'ta bir süredir sektörle ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerini aydınlatıyor. Daha önce birçok soruyu yanıtlayan fenomen şimdi de yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı.

Birçoğumuz gerçekten yağmur yağdığı anlarda sahnelerin çekildiğini düşünsek de gerçek aslında hiç öyle değil. Yalçın, yayınladığı videoda yağmur sahneleri için bir fıskiye sistemi kurulduğunu anlattı.

Ayrıca Yalçın, bıçaklanma sahneleri için "Bıçak da kan da sahte. Hava pompasıyla bir sistem yapılmış ve kan o şekilde fışkırıyor. " dedi.