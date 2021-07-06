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Setin ortasında öpüştükleri söyleniyor! Hande Doğandemir'in yeni aşkına çok şaşıracaksınız

06.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Hande Doğandemir ve Tolga Güleç'in yeni bir aşka yelken açtığı söyleniyor. Hatta ikilinin Hande Doğandemir'in yeni filminin setinde öpüşürken görüldüğü de iddia ediliyor.

Setin ortasında öpüştükleri söyleniyor! Hande Doğandemir'in yeni aşkına çok şaşıracaksınız

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, birkaç yıl öncesine kadar televizyon ekranlarının en sevilen ve en çok aranan isimlerinden biriydi. Özellikle gençler ona hayran oluyor ve yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyordu. Ama zaman içinde rotayı sinemaya kırmaya ve daha sanatsal işlerde yer almaya tercih etti. Böylece, sinema severlerin de gönlüne taht kurmayı başardı. Son olarak, Exxen'in "Hükümsüz" dizisinde oynayan Hande Doğandemir, "Daha İyi Bir Yarın" filmi için tekrar sinema setlerine döndü. Uzun süredir adı aşk dedikodularına karışmayan Hande Doğandemir'in yeni aşkını ortaya çıkaran da yine bu film oldu. Söylenenlere göre, filmin çekildiği Gökçeada, Nur Fettahoğlu-Emre Kavuk aşkının ardından Hande Doğandemir-Tolga Güleç aşkının da mekanı oldu.

Setin ortasında...

Tolga Güleç,

Film çekimlerini yakından takip eden Gökçeada sakinlerine göre, Hande Doğandemir, ünlü oyuncu Tolga Güleç'le aşk yaşamaya başladı. Tolga Güleç, sevgilisinin hasretine dayanamayarak Gökçeada'ya geldi. Hatta mutlu çift setin ortasında öpüşerek hasret giderdi. Ama ne Hande Doğandemir ne de Tolga Güleç bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.


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Tolga Güleç
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