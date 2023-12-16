Sette sürpriz aşk! Ünlü oyuncu Fırat Tanış gönlünü bakın kime kaptırmış

Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile Şubat 2022'de tek celsede boşanmıştı. Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftin kızları Zeyno'nun velayeti, annesine verilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni bir aşka yelken açan Fırat Tanış'ın rol aldığı dizinin yönetmeni ile aşk yaşadığı öğrenildi.

Sekiz yıllık eşi Kübra Tanış'tan tek celsede boşanan Fırat Tanış yeni bir aşka yelken açtı. Fırat Tanış Nisan 2022'de piyanist İklim Tamkan ile birlikte objektiflere yansımıştı. Ancak o dönem arkadaş olduklarını söylemişti. İkili daha sonra el ele görüntülenerek aşk yaşadıklarını duyurmuştu. Tanış'ın ismi şimdilerde ünlü bir yönetmen ile anılıyor.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın başarılı yönetmen Zeynep Günay'la yeni bir beraberliğe başladığı ortaya çıktı.

Dizi ve film dünyasının iki önde gelen ismi Fırat Tanış ile Zeynep Günay’ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çok iyi arkadaş olan Tanış ve Günay’ın birkaç aydır beraberlik yaşadığı öğrenildi.

İki sezondur Adım Farah dizisinde oynayan ve büyük ilgi gören Gelin Tanış Olalım isimli oyununu da 500. kez sahnelemeye hazırlanan Fırat ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İstanbullu Gelin, Kulüp gibi unutulmaz dizilere imzasını atan Zeynep Günay geçen günlerde Anadolu yakasında bir balıkçıda görüldü.







