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  4. Sevda Demirel'in çözümü şeriatmış! "Ben sonsuz kapanmaya hazırım" Duyanların ağzı açık kaldı

Sevda Demirel'in çözümü şeriatmış! "Ben sonsuz kapanmaya hazırım" Duyanların ağzı açık kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 07:02
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Narin'in bedeninin günler sonra bir dere yatağında bulunmasının ardından Türkiye'ye ayağa kalktı. Ünlü isimler de yaşananlara isyan ederken Sevda Demirel ise söyledikleriyle tepki çekti. Demirel çözümü şeriatta buldu ve sözleri ağızları açık bıraktı.

8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulunmuştu.

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Ön otopsi raporu kan dondurdu ve Türkiye ayağa kalktı. Soruşturma sürerken itirafçının açıklamaları da gündeme geldi. Bu konuda sosyal medyada yapılan yorumların yanında ünlüler de düşüncelerini ifade ediyor.

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"BU CEHALETLE DE SAVAŞMALIYIZ"

Son olarak Sevda Demirel konuştu ama sosyal medyada "Keşke konuşmasaydı" yorumları beraberinde geldi. Çünkü Demirel şeriat kanunlarında çözümü buldu.

Duyanların ağızlarını açık bırakan ve tepkilere neden olan açıklama şöyle:

Ekran Alıntısı
"Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz."

Sevda Demirel'in sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü bu sözleri duyanlar "Akıl dışı büyük cahillik", "Şeriatı kurtuluş sanmak bu ne cahillik", "Bir hukuk devletinde adalet istemek yerine şeriat demek", "Bu cahillikle de mücadele etmemiz lazım" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sevda Demirel
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