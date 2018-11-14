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Sevda Demirel Kim'e benzemek için uğraşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Kim Kardashian'a benzemek için çeşitli ameliyatlar olan Sevda Demirel son görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü isim yüzündeki bandajlarla görüntülendi.

Sevda Demirel Kim'e benzemek için uğraşıyor!

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olan Sevda Demirel, Nişantaşı City's’te yüzünde bandajlı haliyle objektiflere yansıdı.

Köpeğini gezdirdikten sonra kısa bir alışveriş turu yapan Sevda Demirel, çok sevdiği Kim Kardashian’a benzemek için ameliyat olup, burnunu küçülttürdüğünü ayrıca yüzündeki dolgularını da çıkarttırdığını itiraf etti.

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HANDE ATAİZİ'Yİ KIZDIRACAK

Bandajlı yüzüyle konuşmakta güçlük çektiğini söyleyen eski manken, yıllar önce canlı yayında tokat attığı Hande Ataizi’ne de laf attı.

Sevda Demirel; “Bu ülkede nasıl bir lobi nasıl bir ilişki yumağı var. Hande Ataizi’nin her oynadığı dizi ya da yaptığı iş yayından kalkıyor.

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Bu kaçıncı patlayan projesi ama hala kadını ekranlarda seyrediyoruz.

Ben de yönetmenlerle ya da yapımcılarla sıkı fıkı olup kulis mi yapayım bilemiyorum? Sanıyorum bana papaz büyüsü yapmışlar.

Yıllardır biri de demiyor ki ‘gel Sevda bu işte oyna şöyle bir proje var’ Artık ben de kulis yapacağım'.

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Öte yandan Sevda Demirel, hayranı olduğu Kim Kardashian’a benzemek için sık sık spor yapıyor.

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