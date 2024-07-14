Sevda Erginci ile ayrılan Yılmaz Kunt Alya Şahinler ile aşka geldi! Samimi halleri aşkı ele verdi

Gülümse Yeter, Bahtiyar Ölmez, Afili Aşk, Kırmızı Oda, Baş Belası ve Baba yapımlarda yer alan Yılmaz Kunt özel hayatıyla gündemde.

Sevda Erginci ile 3 yıl birlikte olan Yılmaz Kunt’un oyuncuyu aldattığı iddia ediliyordu. Temmuz 2021'de Kunt’tan geldiğini iddia ettiği mesajları Instagram'da yayınlayan Avukat Seray Öztürk, “Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Yaptığına ne denir? Yılmaz Kunt sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?” mesajını paylaşmıştı.

İHANET İDDİALARI AYRILIK GETİRMİŞTİ

Bu olaylardan kısa süre sonra aşk bitmişti. Ayrılığın ardından "Sevda Erginci’yi yeniden aldattı mı?" haberleri hakkında konuşan Yılmaz Kunt, “Hiç öyle bir şey yok. Biz Sevda ile konuşup ayrıldık" ifadelerini kullanmıştı.



Yılmaz Kunt aradığı aşkı şarkıcı Ayla'da buldu. Posta'nın haberine göre ünlü çiftin ilişkisi, Borum'da belgelendi. Geçtiğimiz akşam popüler bir mekanda Rubato’yu dinlemeye giden ünlü çift, aşka geldi.

Kunt, sevgilisi Şahinler'i öpücüklere boğdu. İkilinin mutlulukları, anbean objektiflere yansıdı.



