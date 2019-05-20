İnsan sağlığını tehlikeye sürükleyen 6 yiyeceğin detaylı incelemesi;

Severek tükettik ama içinden öyle bir madde çıktı ki...

Ketçap Buradaki konsantre, domates ve mısır nişastası içeren bir püredir. Konsantre içindeki domates miktarı ketçabın kalitesine bağlıdır ve% 6 ile% 10 arasında değişir . Ketçap yapıldığında, genellikle mısır şurubu eklenir, bu da onu korumak ve yapışkan hale getirmek için yardımcı olur. Ketcabın kalitesi arttıkça içeriğindeki yapay maddeler azalır.

Patates cipsi Patates cipsi, sulandırılmamış patateslerden yıkama tozuna benzer şekilde patates unu kullanılarak hazırlanır. Buna pirinç veya mısır unu da eklenir. Yediğiniz şey aslında patatesten çok uzak...

Mısır gevreği Yukarıda belirtilen bileşenlerin dışında, bazı tahıl markaları palm yağı içerir. Ayrıca, mısır şurubu bir çoğunda bulunabilir . Bu yüksek miktarda fruktoz içerir - kutuda belirtilmeyen bir gerçektir.

Meyveli yoğurt Meyveli yoğurtlarda %1 ila %5 arasında değişen meyve dolgusu bulunur. Yani meyvenin kendisini yemek biraz zor. Aynı zamanda mısır nişastası, şeker, aromatizatörler, renklendiriciler ve asidik düzenleyiciler içerir.

Sürülebilir çikolata Diğer bileşenler arasında vanilya, emülsifiye edici maddeler, koyulaştırıcılar ve aromatizanlar bulunur.