YEMEK

Severek tükettik ama içinden öyle bir madde çıktı ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 09:32 | Son Güncelleme

Büyük küçük demeden herkesin afiyetle yediği bazı yiyecekler bu listede yerini aldı. Detaylı inceleme sonucunda ne yazık ki ortaya çok vahim sonuçlar çıktı. İçlerinde binlerce kimyasal barındıran bu yiyeceklerden uzak durmazsanız sağlığınızı ciddi anlamda tehlikeye attığınızı göreceksiniz.

İnsan sağlığını tehlikeye sürükleyen 6 yiyeceğin detaylı incelemesi;

Severek tükettik ama içinden öyle bir madde çıktı ki...

Ketçap

Ketçap
Buradaki konsantre, domates ve mısır nişastası içeren bir püredir. Konsantre içindeki domates miktarı ketçabın kalitesine bağlıdır ve% 6 ile% 10 arasında değişir . Ketçap yapıldığında, genellikle mısır şurubu eklenir, bu da onu korumak ve yapışkan hale getirmek için yardımcı olur. Ketcabın kalitesi arttıkça içeriğindeki yapay maddeler azalır.

Patates cipsi

Patates cipsi
Patates cipsi, sulandırılmamış patateslerden yıkama tozuna benzer şekilde patates unu kullanılarak hazırlanır. Buna pirinç veya mısır unu da eklenir. Yediğiniz şey aslında patatesten çok uzak...

Mısır gevreği

Mısır gevreği
Yukarıda belirtilen bileşenlerin dışında, bazı tahıl markaları palm yağı içerir. Ayrıca, mısır şurubu bir çoğunda bulunabilir . Bu yüksek miktarda fruktoz içerir - kutuda belirtilmeyen bir gerçektir.

Meyveli yoğurt

Meyveli yoğurt
Meyveli yoğurtlarda %1 ila %5 arasında değişen meyve dolgusu bulunur. Yani meyvenin kendisini yemek biraz zor. Aynı zamanda mısır nişastası, şeker, aromatizatörler, renklendiriciler ve asidik düzenleyiciler içerir.

Sürülebilir çikolata

Sürülebilir çikolata
Diğer bileşenler arasında vanilya, emülsifiye edici maddeler, koyulaştırıcılar ve aromatizanlar bulunur.

Beyaz çikolata

Beyaz çikolata
Çikolata gerçekten sadece kakao yağı içermelidir, ama çoğu zaman palm yağı, hindistan cevizi yağı ve shea yağı içerir. Diğer bileşenler arasında emülsiyonlaştırıcılar (çoğunlukla, lesitin), aromatizatörler ve katkı maddeleri bulunur.
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