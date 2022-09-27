Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan set anlarını paylaştı! Burak Yörük ile birlikte poz verdi

Kanal D'de Çarşamba akşamları ekrana gelen Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Alişan, bu defa setten partneri Burak Yörük ile bir paylaşımda bulundu.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SINDAN SET PAYLAŞIMI!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

Mavi elbisesiyle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaşan isim bu kez takipçileriyle set anlarını paylaştı.

Alişan, dizide Tolga karakterini canlandıran Burak Yörük ile poz verdi.

İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



