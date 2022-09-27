MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan set anlarını paylaştı! Burak Yörük ile birlikte poz verdi

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan set anlarını paylaştı! Burak Yörük ile birlikte poz verdi

27.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizisi Seversin'in oyuncuları, oyunculuk performansları sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Dizide Asya karakterlerini canlandıran İlayda Alişan, bu kez set anlarını takipçileriyle paylaştı.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan set anlarını paylaştı! Burak Yörük ile birlikte poz verdi

Kanal D'de Çarşamba akşamları ekrana gelen Seversin dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Asya karakterlerine hayat veren genç oyuncu İlayda Alişan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Alişan, bu defa setten partneri Burak Yörük ile bir paylaşımda bulundu.

SEVERSİN DİZİSİNİN ASYA'SINDAN SET PAYLAŞIMI!

Dizide Asya'yı canlandıran İlayda Alişan, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

ilayda4444

Mavi elbisesiyle çekildiği pozunu takipçileriyle paylaşan isim bu kez takipçileriyle set anlarını paylaştı.

ilaydaalisan11

Alişan, dizide Tolga karakterini canlandıran Burak Yörük ile poz verdi.

ilayda22222222222

İşte Alişan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

ilayda11111

ilayda222222

ilayda222

asya44

ilayda33333

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Uğur'un avukatı Serengil'e sert çıktı! "Çarpıtan şerefsizdir"Deniz Uğur'un avukatı Serengil'e sert çıktı! "Çarpıtan şerefsizdir"
Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."Sorulardan sıkıldı! "Göğüslerim çok güzel..."
Eski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan ettiEski eşi kardeşiyle ilişki yaşıyordu! Yeni aşkını ilan etti
Anahtar Kelimeler:
Burak Yörük İlayda Alişan Seversin dizisi Oyuncu ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

Trabzonspor'dan Arda Güler'e teklif! Avcı, o duruma bile razı

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.