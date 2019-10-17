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Sevgili Geçmiş'te Sezen Aksu sürprizi! Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2019 21:13 | Son Güncelleme

Star’da, 25 Ekim Cuma akşamı izleyici ile buluşacak Sevgili Geçmiş’te dizinin genç oyuncularından Özge Özacar, Sezen Aksu’nun Kız Seni Yerler şarkısını seslendirecek. Peki Sevgili Geçmiş dizisi ne zaman başlıyor? İşte Sevgili Geçmiş konusu, oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı.

Star’ın 25 Ekim Cuma akşamı izleyici ile buluşacak yeni dizisi Sevgili Geçmiş’te, Özge Özacar, Sezen Aksu’nun eğlenceli şarkısı Kız Seni Yerler’i seslendirecek.

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Dizide en büyük tutkusu albüm yapmak olan ‘Azra Yılmaz’ karakterine hayat veren Özge Özacar, Sezen Aksu performansı ile ekran başındakileri mest edecek.

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Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş soluk soluğa izlenecek hikayesi ile Star ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan Sevgili Geçmiş, üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

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Sevgili Geçmiş'in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.

YURDAER OKUR SÜRPRİZİ!
Merakla beklenen Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in ilk bölümünde Yurdaer Okur, Tekin Malik karakteri ile ekrana gelecek. Performansı ile göz dolduran, başarılı oyuncu Okur’un, İpek (Sevda Erginci) ile olduğu olduğu sahnelerde tansiyon yükselecek.

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SEVGİLİ GEÇMİŞ'İN KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.
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sezen aksu Sevgili Geçmiş

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