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Sevgili oldukları ortaya çıkmıştı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık birlikte görüntülendi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.10.2024 17:13
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Aşk Biter Mi? isimli tiyatro oyununda birlikte başrol oynayan Evrim Alasya ve Kerem Alışık'ın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Günler sonra ise ikili havaalanında görüntülendi.

Sevgili oldukları ortaya çıkmıştı! Evrim Alasya ve Kerem Alışık birlikte görüntülendi!

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Kıvılcım" karakterini canlandıran Evrim Alasya bir yandan diziye devam ederken diğer yandan da yoğun bir şekilde Aşk Biter Mi? isimli tiyatro oyununda Kerem Alışık'la birlikte oynuyordu.

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İkilinin ise gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Çiçeği burnunda çiftin Londra tatiline giderken havalimanında el ele görüldüğü söylenmişti. Konuyla ilgili Alasya ve Alışık'ta henüz bir açıklama gelmemişti.

AŞK İDDİALARINDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!

Sadece tiyatro oyununda yan yan gördüğümüz ve günlerdir sessizliğini koruyan çiftten ilk kez görüntü geldi. Havalanında otururken fotoğrafları çekilen ikilinin birbirlerine aşkla baktığı gözlerden kaçmadı. 2. Sayfa'nın yayınladığı görüntü gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Alasya Kerem Alışık
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