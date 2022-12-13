'Sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle...' itirafına Hasan Can'dan bomba yorum! 'Kız iyi ki seni tren yapmış...'

Konuşanlar programıyla adını duyuran Hasan Can Kaya, sorduğu sorularla izleyicileri hem güldürüp hem terletiyor. Programın son bölüm tanıtımında herkesi kahkahaya boğan bir olay yaşandı.

Bir s.çma hikayesi anlatan kadın konuk, "Üniversitedeyken sevgilim aynı zaman içinde beş kişiyle aldattı. Beşinci benim. Bir gün kızla gece 2'ye kadar kafede oturduk. 'Arkadaşlarım var, oraya geçeceğim, aralarını ben düzelteceğim' dedi. Ben de dedim saat sabahın 4'ü başına bir şey gelmesin, götürüp bırakayım... Götürdüm. O götürdüğüm aslında ikinci çocuğun eviymiş." dedi.



İtirafın ardından, 'Konuşan' olan kişi, 'Kendini en suçlu hissettiğin an neydi?' sorusuna, 'İlk üçe girememek' yanıtını verdi.



En çok kıskandığı kişiyi de açıklayan konuk, 'Bir numara' deyince stüdyoda kahkahalar havada uçuştu. Bunun üzerine Hasan Can, 'Kız iyi ki seni tren yapmış. Her vagonu değerlendirdin' yorumunda bulundu.

