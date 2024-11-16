MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Sevgilime asılsa hoşuma gider' demişti! Melis İşiten o sözleriyle ilgili konuştu! 'Dile getirme şeklim...'

'Sevgilime asılsa hoşuma gider' demişti! Melis İşiten o sözleriyle ilgili konuştu! 'Dile getirme şeklim...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.11.2024 12:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten, geçtiğimiz aylarda “Aynı masada oturduğum kız arkadaşım sevgilime asılırsa hoşuma gider” sözleriyle herkesi şaşırmıştı. İşiten, o sözlerine açıklık getirdi.

'Sevgilime asılsa hoşuma gider' demişti! Melis İşiten o sözleriyle ilgili konuştu! 'Dile getirme şeklim...'

Oyuncu Melis İşiten, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten de 'Ada' ismini verdikleri bir de kızları dünyaya gelmişti.

640xauto

Uzunca bir süredir YouTube'daki Garaj kanalında "Melis İşiten ile Zaten Şov" programını yapan İşiten, sık sık itiraflarıyla da gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz aylarda, programa çağırdığı konukların kendisine programdan sonraki tekliflerini anlatmıştı. "Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz burdan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" diyen Melis İşiten, bazı konuklarının programdan sonra olayı başka yerlere çekmeye çalıştığını vurgulamıştı.

c005db132d1296ee023ed1b7e21a3aa8

Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk olan ünlü oyuncu, “Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider. Ben yanımdaki erkek beğenilsin isterim." sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ!

Aylar sonra o gündem olan sözüyle ilgili Magazinburada muhabirlerine konuştu. “Aynı masada oturduğum kız arkadaşım sevgilime asılırsa hoşuma gider” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren İşiten, "O öyle bir şey değildi. Bahsettiğim şey, ben ışıltılı adam severim. Benim onu dile getirme şeklim biraz magazine çıktı. Öyle adamlardan hoşlanıyorum." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-16 123246

Eski eşi ve Ada’nın babası Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Melis İşiten
En Çok Okunan Haberler
'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.