'Sevgilime asılsa hoşuma gider' demişti! Melis İşiten o sözleriyle ilgili konuştu! 'Dile getirme şeklim...'

Oyuncu Melis İşiten, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten de 'Ada' ismini verdikleri bir de kızları dünyaya gelmişti.

Uzunca bir süredir YouTube'daki Garaj kanalında "Melis İşiten ile Zaten Şov" programını yapan İşiten, sık sık itiraflarıyla da gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz aylarda, programa çağırdığı konukların kendisine programdan sonraki tekliflerini anlatmıştı. "Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz burdan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" diyen Melis İşiten, bazı konuklarının programdan sonra olayı başka yerlere çekmeye çalıştığını vurgulamıştı.

Gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk olan ünlü oyuncu, “Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider. Ben yanımdaki erkek beğenilsin isterim." sözleriyle herkesi şaşırtmıştı.

O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ!

Aylar sonra o gündem olan sözüyle ilgili Magazinburada muhabirlerine konuştu. “Aynı masada oturduğum kız arkadaşım sevgilime asılırsa hoşuma gider” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren İşiten, "O öyle bir şey değildi. Bahsettiğim şey, ben ışıltılı adam severim. Benim onu dile getirme şeklim biraz magazine çıktı. Öyle adamlardan hoşlanıyorum." dedi.

Eski eşi ve Ada’nın babası Uraz Kaygılaroğlu ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermedi.