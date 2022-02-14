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  4. Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

14.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ağustos ayında sevgilisi İmge ile paylaştığı poz nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla ilgi çeken bir isim. Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Uzun süredir aşk yaşadığı İmge ile yollarını ayıran ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu. Akşam saatlerinde ''Flört haramdır'' yazan bir duvar görseli paylaşan Karakurt, ''14 Şubat yaklaşıyor. Tavrımız budur'' ifaderini kullandı.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Mayıs ayından beri sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, 14 Şubat'a yalnız girdi.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti ancak yine olmadı.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

İkinci kez ayrılan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, Instagram'da birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi ve birbirlerini takipten çıktı.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Milli Takım'daki performansıyla çok konuşulan Ebrar Karakurt, bir süredir Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Ebrar Karakurt'un, sevgilisi İmge ile evlenebilmek için İtalya'ya transfer olduğu iddia edilmişti.

Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''


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Ebrar Karakurt
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