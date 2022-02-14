Sevgilisi İmge ile ikinci kez ayrılan Ebrar Karakurt'tan Sevgililer Günü paylaşımı! ''Flört haramdır''

Uzun süredir aşk yaşadığı İmge ile yollarını ayıran ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla olay oldu. Akşam saatlerinde ''Flört haramdır'' yazan bir duvar görseli paylaşan Karakurt, ''14 Şubat yaklaşıyor. Tavrımız budur'' ifaderini kullandı.

Mayıs ayından beri sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, 14 Şubat'a yalnız girdi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti ancak yine olmadı.

İkinci kez ayrılan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, Instagram'da birlikte yer aldıkları bütün fotoğrafları sildi ve birbirlerini takipten çıktı.

Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Milli Takım'daki performansıyla çok konuşulan Ebrar Karakurt, bir süredir Igor Gorgonzola Novara'da forma giyiyor.

Ebrar Karakurt'un, sevgilisi İmge ile evlenebilmek için İtalya'ya transfer olduğu iddia edilmişti.



