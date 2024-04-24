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'Sevgilisi kaşını ve saçlarını kazıyordu! Kimse ona bakmasın diye' İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili ailesi harekete geçti 'Mutlaka bağlantısı var'

24.04.2024 16:50
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ABD'de ölen 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Yağmur Taktaş’ın teyzesi, kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunan yeğeninin, ressam sevgilisince uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü. Yeğeninin darbedilip tutulduğu yerde aç bırakıldığını iddia eden teyze "ABD’de ve Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Peşini bırakmayacağız” dedi. Teyze, sevgilisinin, kıskançlığı yüzünden, kimse ona bakmasın, beğenmesin diye yeğeninin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıdığını da ileri sürdü.

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen 28 yaşındaki Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

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"YEĞENİMİ DÖVMÜŞTÜ! HASTANEDE DALAĞI ALINMIŞTI"

Taktaş’ın yaşadığı tüm sıkıntıları sürekli paylaştığı Adana'da yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen teyzesi K.C, yeğeninin 2 senedir A.C.F. ile sevgili olduğunu öne sürdü. A.C.F.’nin yeğenine saplantılı bir aşk beslediğini anlatan K.C., "Geçen yıl yeğenimi İstanbul'a geldiklerinde dövmüştü. Ağır darbe alan yeğenimin götürüldüğü hastanede dalağı alınmıştı. Bu olayla ilgili açılan dava halen devam ediyor. Ancak yeğenim tehditler sonucu şikayetini geri çekti ama yargılama kamu davası olduğu için sürdü" diye konuştu.

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Taktaş’ın sevgilisiyle geçen yıl ağustos ayında tatil amaçlı ABD’ye gittiğini ancak geri dönmediğini aktaran K.C., baskı ve tehdit nedeniyle psikolojisinin her geçen gün kötüye giden yeğenini sevgilisinin bırakmadığını da anlattı.

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"KANINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI"

DHA’ya açıklamalarda bulunan teyze K.C. “Yeğenimin ölümünü konsolosluğun açtığı telefonla öğrendik. Annesi, babası, biz, yıkıldık. Ailenin tek çocuğuydu. Hayatını kaybettiği hastanedeki doktorla tercüman aracılığıyla görüşme yaptık. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. Bu da 4-5 ay sürüyormuş. Kanında ölüme sebep olmayacak kadar uyuşturucu çıktığını söylediler." dedi.

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"YEĞENİMİN ÖLMESİNDE SEVGİLİSİNİN MUTLAKA BİR BAĞLANTISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM! HATTA ADIM KADAR EMİNİM"

Teyze K.C. "Yeğenimin ölmesinde sevgilisinin mutlaka bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum hatta adım kadar eminim çünkü biz sürekli iletişimdeydik. Yeğenimi bu madde öldürdüyse onu bile sevgilisinin verdiğinden eminim." ifadelerini kullandı.

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"YEĞENİMİN KAŞINI VE SAÇLARININ ÖN KISMINI KAZIYORDU! KİMSE ONA BAKMASIN, BEĞENMESİN DİYE"

Teyze K.C. "Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarının ön kısmını kazıyordu. Kimse ona bakmasın, beğenmesin, diye. Yeğenimi öldüresiye dövdü, dalağını kaybetti. Türkiye’deyken de bu şiddet sürüyordu. Yağmur yanına gitmeyince sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıp, kötü fotoğraflarını paylaşıyordu. Evimize geliyordu. Yağmur 1.80 boyunda ama son zamanlarda 50 kiloya kadar düşmüş, ufacık kalmıştı. Kızımı darbetmesinin yanı sıra aç bırakıyordu, dışarı çıkarmıyordu. Psikolojisi de bozulmuştu, adeta paranoyak olmuştu” diye konuştu.

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"MEZARINDA RAHAT UYUMASINI İSTİYORUM"

Yağmur ile mesajlaşmalarını da dava dosyasına koyduklarını dile getiren K.C., soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Bana gönderdiği mesajlarda sürekli Türkiye’ye dönmek istediğini ancak erkek arkadaşının buna izin vermediğini, ona sürekli vurduğunu ve kötü davrandığını söylüyordu. Son dönemde konsolosluğa başvurmasını söylüyordum ama ‘Teyze yürüyecek kadar bile halim yok’ diyordu. Kızımı aç bırakarak işkence yaptığını düşünüyorum. Cep telefonu kullanmasına genellikle izin vermiyordu. Daha önceki tehditlerinden de şikayetçi olmuştuk ama işlem yapılmadı. Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Kesin ölüm nedeniyle ilgili otopsi raporunu bekliyoruz. Yeğenimin en azından mezarında rahat uyumasını istiyorum." (DHA)

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