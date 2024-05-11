Sevgilisinden yeni ayrılan Zeynep Bastık'ın dansı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık iddialı tarzı, sahne kostümleri ve sevilen şarkıları ile son dönemde oldukça adından söz ettiriyor.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bastık, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırmıştı. Şarkıcı şimdi ise Instagram hesabından paylaştığı dansıyla gündeme geldi.

Bastık'ın dansı olay oldu. Sosyal medyada şarkıcının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcının dansıyla ilgili "Bayağı iddialı", "Gayet güzel dans ediyor", "Yok artık", "Çok beğendim dansını" gibi yorumlar yapıldı.





