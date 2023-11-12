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Sevgilisini bir kadınla çıplak şekilde bastı! Hasan Can Kaya'da bomba anlar...

12.11.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan genç bir kadın evlilik arifesinde nasıl aldatıldığını anlattı. O dönem sevgilisi olan kişiyi evinde bir kadının üstünde yakalayan kadın yaşadıklarını anlatırken herkesi gülme krizine soktu.

Sevgilisini bir kadınla çıplak şekilde bastı! Hasan Can Kaya'da bomba anlar...

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında her bölüm ilginç hikâyeler anlatılıyor. Hasan Can Kaya'nın biletleri yok satan programında yine son bölümde komik anlar yaşandı.

Konuk kadın mikrofonu alarak 4 sene önce evlilik teklifi aldıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Genç kadın konuşmasında "Sözüme bir hafta kala çocuğun alt katında yaşayan akrabası beni aradı. 'Bak dedi sen de el kızı geleceksin ben de el kızıyım, çocuk şu an eve bir kızla geldi gel gözlerinle gör' dedi. Ben de sürpriz yapacaklarını düşündüm gittim, eve girdim, karşı odanın kapısı kapalıydı, direkt içeri girdim biri altta biri üstte anadan üryan şekilde gördüm. Ama beni gülme aldı. Bir de ayağa kalkıp beni yanlış anladın dedi" deyince stüdyo kahkahaya boğuldu.

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HASAN CAN KAYA'DAN BOMBA SORU

"Böyle istemsiz şekilde güldüm ama Allah belanızı versin derken bile kahkaha atıyorum sinirden artık" diyen genç kadın Hasan Can Kaya'yı da güldürdü.

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Hasan Can Kaya ise pozisyonu merak ederek "Üstte kim vardı?" sorusuyla yine herkesi kahkahaya boğdu.

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Genç kadın kendisini aldatan kişinin 1300 TL evlilik teklifi masrafını istediğini ve parayı verdiğini söyledi ve ekledi: "Aynı şirketle anlaşıp bu sefer başka birine evlilik teklifi etti ve şu an evli."

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