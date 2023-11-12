Bahar Candan dolandırıcılık iddiaları sonrası bakın ne yaptı! Paylaşımlar durdu, o pozlar sabitlendi

Skandallar paylaşımları, sık sık aylık gelirlerini açıklamaları ve erotik pozlarıyla dikkat çeken Candan kardeşler hakkında da bomba iddialar gündemde. Birgün yazarı Timur Soykan, Bahar-Nihal Candan kardeşler hakkında yapılan suç duyurusunun ayrıntılarını köşesine taşıdı.

Soykan, Candan kardeşlerin moda programlarında "aptal rolü" sergileyerek ünlü olduklarını, lüks hayatlarını sosyal medyada paylaşarak fenomen haline geldiklerini aktardı, bu sayede Sazan Sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir suç örgütünün gizli kasası oldukları yönünde iddialarla İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından haklarında hazırlanan iddianamenin ayrıntılarını paylaştı.

PAYLAŞIMLARA ARA VERDİ

Candan kardeşler gündeme bu iddialarla bomba gibi düştü. İddialara dair açıklamaya yapmayan ikiliden Bahar Candan hayatının her anını paylaştığı sosyal medya hesabından paylaşımlarını durdurdu.

Bununla da kalmadı Bahar Candan aylar öncesinde arşivlediği akademisyen babasıyla pozlarını başa sabitledi. Bir üniversitede eğitim veren Doç. Dr. Hakan Candan'ın kızına yorumlar gecikmedi.

Durumu fark eden sosyal medya takipçileri "Türk bayrağını kullanma", "Yurt dışına kaçmaya mı çalışıyorsun", "Hayırdır babanı neden başa sabitledin" yorumlarında bulundu.





