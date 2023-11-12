MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan dolandırıcılık iddiaları sonrası bakın ne yaptı! Paylaşımlar durdu, o pozlar sabitlendi

Bahar Candan dolandırıcılık iddiaları sonrası bakın ne yaptı! Paylaşımlar durdu, o pozlar sabitlendi

12.11.2023 09:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında, bir dolandırıcılık örgütünün mensubu hatta gizli kasası oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan örgütle çalıştıkları iddia edilen kardeşlerden her anını paylaşan Bahar Candan hemen paylaşımlarını durdurdu. Bahar Candan profilinde yaptığı o hamleyle de gözlerden kaçmadı.

Skandallar paylaşımları, sık sık aylık gelirlerini açıklamaları ve erotik pozlarıyla dikkat çeken Candan kardeşler hakkında da bomba iddialar gündemde. Birgün yazarı Timur Soykan, Bahar-Nihal Candan kardeşler hakkında yapılan suç duyurusunun ayrıntılarını köşesine taşıdı.

Soykan, Candan kardeşlerin moda programlarında "aptal rolü" sergileyerek ünlü olduklarını, lüks hayatlarını sosyal medyada paylaşarak fenomen haline geldiklerini aktardı, bu sayede Sazan Sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan bir suç örgütünün gizli kasası oldukları yönünde iddialarla İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından haklarında hazırlanan iddianamenin ayrıntılarını paylaştı.

Candan kardeşler hakkında olay iddialar: "Örgütün gizli kazası..." Candan kardeşler hakkında olay iddialar: "Örgütün gizli kazası..."

PAYLAŞIMLARA ARA VERDİ

Candan kardeşler gündeme bu iddialarla bomba gibi düştü. İddialara dair açıklamaya yapmayan ikiliden Bahar Candan hayatının her anını paylaştığı sosyal medya hesabından paylaşımlarını durdurdu.

Ekran Alıntısı

Bununla da kalmadı Bahar Candan aylar öncesinde arşivlediği akademisyen babasıyla pozlarını başa sabitledi. Bir üniversitede eğitim veren Doç. Dr. Hakan Candan'ın kızına yorumlar gecikmedi.

Durumu fark eden sosyal medya takipçileri "Türk bayrağını kullanma", "Yurt dışına kaçmaya mı çalışıyorsun", "Hayırdır babanı neden başa sabitledin" yorumlarında bulundu.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin dekolteli tarzıyla olay oldu! "Bihter geri döndü"Derin dekolteli tarzıyla olay oldu! "Bihter geri döndü"
Çok açık sözlü! Cinsel ilişki itirafı dikkat çektiÇok açık sözlü! Cinsel ilişki itirafı dikkat çekti
Manchester United'ın yıldızıydı! David Beckham yıllara yenik düştüManchester United'ın yıldızıydı! David Beckham yıllara yenik düştü
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan moda bahar candan hayatı
En Çok Okunan Haberler
'Tanju Özcan' bilmecesi çözülüyor: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş!

'Tanju Özcan' bilmecesi çözülüyor: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş!

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Onun güzellik merkezi yok! 'Masaj' ve 'otel' iddiaları hakkında konuştu

Onun güzellik merkezi yok! 'Masaj' ve 'otel' iddiaları hakkında konuştu

Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

Aynı okulda ikinci öğretmen de ifşa oldu! Onlyfans fotoğrafları sızdırılınca...

İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

İzmir'de AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı kim olmalı? İkinci sıradakine yüzde 10 fark attı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Klozet fırçasını bulaşık makinesine koydu

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.