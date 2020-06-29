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Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Brezilyalı eski futbolcu Bruno Fernandes, yerel bir köpek bakımevinin tanıtımı için Pitbull cinsi köpeklerle poz verdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı futbolcunun paylaşımına tepki gösterdi.

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı

Brezilya'da 2013 yılında kiralık bir katile sevgilisini öldürterek, cesedini köpeklere yem eden CR Flamengo Spor Kulübü eski kaptanı Bruno Fernandes, tartışmalı bir paylaşıma imza attı.

2013 yılında sevgilisini azmettirmekten 22 yıl hapis cezasına çaprtırılan Fernandes, iki Pitbull cinsi köpek ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Dün inanılmaz bir köpek bakımevini tanımaktan harika bir zevk aldım" diyerek, köpek bakımevine teşekkür etti. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı sevgilisinin öldürülmesi ve köpeklere yedirilmesinden sorumlu olan Fernandes'in bu paylaşımına tepki gösterdi.

PİTBULL KÖPEKLERLE POZ VERDİ

Sosyal medyadan linç kampanyası başlatılan Fernandes'in bir köpek bakımevinin tanıtımını yapmasını şaşkınlıkla karşılayarak "Daha önce görmediğim düzeyde bir saygısızlık. Bunu yapan insan mı?" yorumlarına neden oldu. Fernandes ise bu eleştirilere "Açıklığa kavuşturayım, köpeklerden biri benim. Bakımevine ziyaret için gittim ve bir tanesini kendimle götürme şansına eriştim. Bakımevi için tanıtım yapmıyorum, yapmış olsam da bunda bir problem görmezdim. Hayvanları seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

ŞARTLI TAHLİYE İLE SERBEST KALMIŞTI

CR Flamengo Spor Kulübü eski kaptanı Bruno Fernandes, 2013 yılında sevgilisini öldürmesi için sevgilisini kiralık bir katile azmettirmiş, kiralık katilin sevgilisinin cesedini köpeklere yem etmişti. Fernandes, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2019 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.


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