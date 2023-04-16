Sevgilisinin başka modelle yazışmalarını yakaladı! Ekin Su küfürler yağdırdı

Love Island (Aşk Adası) programında uzun uzun öpüşme sahneleri ile gündem olan ve adada seks olmadığına dair açıklamalar yapan Ekin Su Cülcüloğlu programdaki büyük ödülü kazanmıştı.

Ekin-Su yarışmadan birliktei ayrıldığı sevgilisi Davide Sanclimenti'nin başka modellerle yazışmalarını yakaladı. Türk oyuncu sevgilisiyle birlikte olduğunu düşündüğü modele küfürler yağdırdı.

İddiaya göre Ekin-Su'nun Davide'nin telefonunda mesajları bulduktan sonra çok sinirlendiği ve Harriet Wilson adlı kadınla küfürlü mesajları attığı söyleniyor.



Ekin-Su'nun "Seni lanet olası pislik" diye bağırdığı söyleniyor. Oyuncu ayrıca mesajlarda "Erkek arkadaşımla uyumak! İğrenç. Neden bunu yapasın ki?" diyerek isyan etti.

İddialara göre Wilson daha önceleri arkadaşı Ekin Su için sevgilisine göz kulak oluyordu.



