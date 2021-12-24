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  4. Son dakika: Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den yürekleri dağlayan paylaşım

Son dakika: Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den yürekleri dağlayan paylaşım

24.12.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde geçirdikleri kazada arabanın direksiyonunda olan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı kaybetti. Gülçin Ergül, kazanın ardından bir paylaşım yapmış ardından silmişti. Acılı şarkıcı günler sonra bir paylaşım daha yaptı.

Son dakika: Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül’den yürekleri dağlayan paylaşım

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, günler sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"ÇOK İSTERDİM..."

Sevgilisiyle çekilmiş pozlarını paylaşan Ergül, "Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim...

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"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİRDİN"

'Biz birbirimiz çok iyi geliyoruz' derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın.

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Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğin sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim" ifadelerini kullandı.

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NE YAŞANMIŞTI?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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