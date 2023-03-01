Survivor'ın yıldızıyla dudak dudağa poz vermişti! İrem Derici'den gelinlikli paylaşım

Cem Belevi ile ayrılığı çok konuşulan İrem Derici yeni aşkı ile gündem oldu. Survivor eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaşmıştı.

Ünlü isim son paylaşımında “Evlenmene Bak” şarkısının klibinden bir fotoğraf yayınlandı. Derici gelinlik giydiği fotoğrafına “Tbt.. Evlenmene Bak” notunu düştü.

Derici daha önce Amsterdam tatilinden fotoğraflarını “Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump” sözü ile paylaşmıştı.



