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Survivor'ın yıldızıyla dudak dudağa poz vermişti! İrem Derici'den gelinlikli paylaşım

01.03.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın yıldızı Atakan Işıktutan ile beraber olduğu iddia edilen İrem Derici geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etti. Sosyal medya hesabından dudak dudağa pozlarını yayınlayan Derici’nin fotoğrafına yorum yağdı. Ünlü ismin son paylaşımında gelinlik giydiği bir fotoğrafını yayınlaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Survivor'ın yıldızıyla dudak dudağa poz vermişti! İrem Derici'den gelinlikli paylaşım

Cem Belevi ile ayrılığı çok konuşulan İrem Derici yeni aşkı ile gündem oldu. Survivor eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, sosyal medya hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını peş peşe paylaşmıştı.

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Ünlü isim son paylaşımında “Evlenmene Bak” şarkısının klibinden bir fotoğraf yayınlandı. Derici gelinlik giydiği fotoğrafına “Tbt.. Evlenmene Bak” notunu düştü.

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Derici daha önce Amsterdam tatilinden fotoğraflarını “Aşırı sürpriz sonlu Amsterdam dump” sözü ile paylaşmıştı.

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İrem Derici sosyal medya Cem Belevi sevgilisi

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