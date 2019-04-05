Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

İlk olarak yurt dışında gizlice buluştukları öğrenilen ve ardından çeşitli görüntüleri ortaya çıkan Subaşı ve Senia çifti, bu sefer İstanbul'da bir otelde görüntülendi.

BU KEZ SEVGİLİSİNİ İSTANBUL'A GETİRTTİ

Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta soluğu sevgilisinin yanında alan Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini İstanbul'a getirtti.

SEVGİLİSİNİ DOSTLARI İLE TANIŞTIRDI

SnobMagazin'in haberine göre, sevgilisini önceki gece Bebek'te dostları ile birlikte tanıştıran Şeyma Subaşı'nın keyifli halleri dikkat çekti.

GAZETECİLERE ÇEKMEYİN DİYE YALVARDI

Mekanda sevgilisi ile bol bol eğlendikleri ve samimi oldukları öğrenilen Şeyma Subaşı, çıkışta gazetecileri görünce şok yaşadı. Gazetecilerden saklanmaya çalışan ve başarısız olan Şeyma Subaşı, muhabirlere, "Çekmeseniz olmaz mı? Rica ederim çekmeyin" dese de görüntülenmekten kaçamadı.

