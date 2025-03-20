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  4. Sevilla'da Marcao krizi! Brezilyalı oyuncu için kritik saatler yaşanıyor...

Sevilla'da Marcao krizi! Brezilyalı oyuncu için kritik saatler yaşanıyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
20.03.2025 12:58
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Sevilla, Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao'yu bedevaya göndermeye hazır. Marcao bir türlü İspanyol temsilcisi ile dikiş tutturamadı.

Sevilla'da Marcao krizi! Brezilyalı oyuncu için kritik saatler yaşanıyor...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Sevilla 2022-23 sezonu başında Marcao'yu Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon Euro'ya transfer etmişti. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla aylardır Marcao'nun takımdan ayrılmasını istememesine karşın Brezilyalı stoper buna yanaşmadı.

BEDAVA GÖNDERMEYE BİLE RAZILAR

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La Liga'nın önemli ekiplerinden Sevilla, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Brezilyalı stoper Marcao'yu neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olduğu öğrenildi. Marcao bu sezon ligde son 16 maçta sadece 5 dakika süre alabildi. Tecrübeli oyuncunun Sevilla ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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transfer Marcao La Liga galatasaray sevilla
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