Sevilla'dan Ever Banega ve Galatasaray açıklaması

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada "Sevilla ile Galatasaray arasında Banega için hiçbir kontak olmadı. Ever Banega için Galatasaray'dan hiçbir teklif almadık" ifadelerini kullandı.
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