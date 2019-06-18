SPOR

Sevilla'dan Ever Banega ve Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, "Sevilla ile Galatasaray arasında Ever Banega için hiçbir kontak olmadı. Banega için Galatasaray'dan hiçbir teklif almadık" dedi.

Sevilla'dan Ever Banega ve Galatasaray açıklaması

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada "Sevilla ile Galatasaray arasında Banega için hiçbir kontak olmadı. Ever Banega için Galatasaray'dan hiçbir teklif almadık" ifadelerini kullandı.


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sevilla Ever Banega Galatasaray

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