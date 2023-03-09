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Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri!

08.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilla ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Sevilla - Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı merak konusu olurken Teknik Direktör Jorge Jesus'un belirleyeceği ilk 11 de belli olmaya başladı. Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri!

Sevilla - Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ilk maçlarla başlıyor. Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sevilla - Fenerbahçe maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma, Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla - Fenerbahçe maçı Exxen'de canlı yayınlanacak.

JORGE JESUS'TAN SEVİLLA MAÇI KARARI

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

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