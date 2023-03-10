Sevilla Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara polis saldırdı! Bir taraftarın suratına copla vurdular...

Sevilla-Fenerbahçe maçında büyük bir skandal yaşandı. İspanyol polisi, Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı.

COPLA SURATINA VURDU

Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan bölümde takımını destekleyen sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir şok yaşadı. Polis tarafından çıktığı demir üstünden indirilen bir taraftar ne olduğunu anlamadan şiddet gördü. Yüzüne copla vurulan taraftara diğer polisler de saldırdı.

ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçeli taraftarlar polise tepki gösterdi. İspanyol polisi geri adım atmayarak kendisine itiraz eden taraftarlara cop göstererek tehditte bulundu. Bu skandal anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

