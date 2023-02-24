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Sevilla ile eşleyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'a güveniyor! Elemelerde henüz yenilgi yüzü görmedi..

24.02.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti. Bu eşleşmenin ardından Jorge Jesus'un elemelerdeki ilginç istatistiği gündeme geldi.

Sevilla ile eşleyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'a güveniyor! Elemelerde henüz yenilgi yüzü görmedi..

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirerek Son 16 Turu'na doğrudan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, İspanya ekibi Sevilla ile eşleşti.

SEVILLA KUPAYI EN ÇOK KAZANAN EKİP

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Eski adıyla UEFA Kupasını toplamda 6 kez müzesine götürme başarısı gösteren Sevilla, bu kupanın her sezon favorileri arasında gösteriliyor. Her ne kadar İspanya Ligi'nde kötü bir performans ortaya koysalar da UEFA Avrupa Ligi için yine favoriler arasındalar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

JORGE JESUS'TAN GÜVEN VEREN İSTATİSTİK

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Jorge Jesus görev yaptığı takımlarda, Avrupa Ligi son 16 turunda çıktığı beş eşleşmede de rakiplerini elemeyi başardı.

-Marsilya

-PSG

-Bordeaux

-Tottenham

-Viktoria Plzen

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