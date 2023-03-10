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Sevilla, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi çekinceli! 'Fenerbahçe'ye karşı orada bu skor yetmez!'

10.03.2023 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Sevilla oldu. İspanyol ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sevilla, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi çekinceli! 'Fenerbahçe'ye karşı orada bu skor yetmez!'

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 yenen İspanya ekibi Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, skora güvenmeden İstanbul'a gideceklerini söyledi.

"BU SKOR YETMEZ"

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sampaoli "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Skora güvenmek hata olur. Turu geçmek için yeterli değil. İstanbul'da da agresif bir oyun oynamalıyız. Evinde çok güçlü olan bir takıma karşı bu skor yeterli olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"LİG İÇİN DE YARDIMCI OLACAK"

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Sampaoli, "Bu maçı kazanmak bizim için önemliydi. Özellikle evimizde tekrar kazanmak açısından önemliydi. Kendimize güvenimiz geri geldi. Bu galibiyet pazar günkü lig maçı için de bize yardımcı olacak." dedi.

"İkinci yarıdaki stratejik değişiklikler, galibiyeti getirdi." diyen Arjantinli teknik adam, kanatları daha fazla kullandıklarını ve defanstaki hatalarını kapattıklarını belirtti.

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