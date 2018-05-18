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Sevilla, Kjaer'i Galatasaray'a önerdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Simon Kjaer sesleri... Gelecek sezon için alttan alta stoper görüşmeleri devam ederken Sevilla, Fenerbahçe'den transfer ettiği Simon Kjaer'i Galatasaray'a önerdi.

Sevilla, Kjaer'i Galatasaray'a önerdi

Galatasaray'da Maicon'un durumu muamma... Aynı şekilde Denayer'in durumu da sallantıda... Gelecek sezon için alttan alta stoper görüşmeleri devam ederken Sevilla, Fenerbahçe'den transfer ettiği Simon Kjaer'i Galatasaray'a önerdi.

Barcelona'dan Yerry Mina'yı almak isteyen İspanyol kulübü, Lenglet'i elinde tutabilirse maaş dengesi açısından Danimarkalı Simon Kjaer'i, G.Saray'a gönderebileceklerini iletti.

Simon Kjaer

Galatasaray yönetiminin, Göztepe maçı sonrasında Kjaer için kiralama konusunda temaslarda bulunabileceği ifade edildi. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
simon kjaer Galatasaray sevilla Fenerbahçe

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