Sevilla, Kjaer'i Galatasaray'a önerdi

Galatasaray'da Maicon'un durumu muamma... Aynı şekilde Denayer'in durumu da sallantıda... Gelecek sezon için alttan alta stoper görüşmeleri devam ederken Sevilla, Fenerbahçe'den transfer ettiği Simon Kjaer'i Galatasaray'a önerdi.
Barcelona'dan Yerry Mina'yı almak isteyen İspanyol kulübü, Lenglet'i elinde tutabilirse maaş dengesi açısından Danimarkalı Simon Kjaer'i, G.Saray'a gönderebileceklerini iletti.
Galatasaray yönetiminin, Göztepe maçı sonrasında Kjaer için kiralama konusunda temaslarda bulunabileceği ifade edildi. (Fotomaç)
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