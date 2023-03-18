Sevilla maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber... Beşiktaş derbisinde oynayamabilir

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla karşısında ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi sakatlanarak kenara alınırken, Sarı-Lacivertli ekipten golcü oyuncunun son durumuna dair açıklama geldi.
Yapılan açıklamada Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Edinilen bilgiye göre, Belçikalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenirken, yıldız futbolcu haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymesi zor görünüyor.