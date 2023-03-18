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Sevilla maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber... Beşiktaş derbisinde oynayamabilir

18.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilla ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyundan alınan Michy Batshuayi'nin son durumu belli oldu. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada, Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Sevilla maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi'den kötü haber... Beşiktaş derbisinde oynayamabilir
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla karşısında ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi sakatlanarak kenara alınırken, Sarı-Lacivertli ekipten golcü oyuncunun son durumuna dair açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Batshuayi'nin sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

batshuayi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Michy Batshuayi'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DERBİDE OYNAMAYABİLİR!

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Edinilen bilgiye göre, Belçikalı oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenirken, yıldız futbolcu haftaya oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giymesi zor görünüyor.

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