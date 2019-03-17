SPOR

Sevilla, Ramon Rodriguez Verdejo ile anlaşma sağladı

İSPANYA HABERLERİ  | 17.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

İspanyol ekibi Sevilla, Roma'dan ayrılan 'Monchi' lakaplı sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo ile anlaştı. Monchi 2017 yılına kadar Sevilla'da görev yapmıştı.

Sevilla, Ramon Rodriguez Verdejo ile anlaşma sağladı

Serie A ekiplerinden Roma'dan ayrılan Sportif Direktör Monchi'nin yeni adresi belli oldu. Monchi eski takımı Sevilla'ya geri döndü. Kulübün resmi internet sitesinden yapılana açıklamada, 50 yaşındaki sportif direktör ile anlaşma sağladıkları ve sözleşmenin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Sevilla ayrıca Monchi için yarın basın toplantısı yapılacağını açıkladı. Sevilla'da uzun yıllar kalecilik yapan başarılı teknik adam, 2000 ile 2017 yılları arasında kulüpte sportif direktörlük görevinde çalıştı. İspanyollar onun döneminde 5 UEFA Kupası, 2 İspanya Kral Kupası ve 1'er UEFA Süper Kupası ile İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.


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Anahtar Kelimeler:
sevilla Ramon Rodriguez Verdejo Monchi İspanya La Liga

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